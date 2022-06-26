شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 64.9% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة السبع خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 9.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 64.9%.

وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصرخلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار، يليها أمريكا 2.5 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.1 مليار دولار، ثـم ألمانيا 848.2 مليون دولار، ثم كندا 825.9 مليون دولار، وأخيراً اليابان 549.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 17.7 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 16.4 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 1.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.8%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.1 مليار دولار، يليها ألمانيا 4 مليارات دولار ، ثم إيطاليا 3 مليارات دولار، ثم فرنسا 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار ، ثم اليابان 935.9 مليون دولار، وأخيراً كندا 296.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 27.5 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 22.4 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 23%.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 2.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجمـوعة السبع الصناعية الكبرى في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 1.4 مليار دولار، يليها المملكة المتحدة 687.5 مليون دولار ، ثم ألمانيا 130.7 مليون دولار، ثم فرنسا 126.1 مليون دولار، ثم كندا 115.6 مليون دولار ، ثم إيطاليا 95.2 مليون دولار، وأخيراً اليابان 7.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بمصر 19.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 /2021 مقابل 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 4.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 27.3 %.

واحتـلت المملكـة المتحـدة المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2020 /2021؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 9.8 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية 9.2 مليار دولار، ثم فرنسا 351.4 مليون دولار، ثم إيطاليا 277.7 مليون دولار، ثم ألمانيا 239.6 مليون دولار، ثم اليابان 48.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 19.3 مليون دولار.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 3.9 مليون مصري حتى نهاية 2020.