شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب لتأجير السيارات» تمدد اتفاقية استقطاع ريال عن كل عقد للأيتام بالتعاون مع (إنسان) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت شركة ذيب لتأجير السيارات مذكرة التفاهم مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لمدة عام آخر، والتي تستقطع الشركة بموجبها مبلغ ريال واحد عن كل عقد إيجار أفراد تبرمه الشركة، ليتم تحويله لـ(إنسان) دعما لكفالة الأيتام، حيث وقع المذكرة كل من مدير إدارة التسويق بالشركة الأستاذ محمد بن عثمان القاضي والمدير العام لجمعية "إنسان" محمد بن سعد المحارب، وذلك بحضور عدد من الجهات الراعية للجمعية.

ويأتي تمديد مذكرة التفاهم، وللسنة الثانية على التوالي، ضمن برنامج «ذيب الخير» الذي تسهم من خلاله شركة ذيب لتأجير السيارات في دعم البرامج والأعمال الخيرية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركة والتي تتضمن مختلف أنواع الدعم والمساندة لعدد من الجمعيات والجهات التي تنشط في مجال العمل الخيري والإنساني، في عدد من مدن ومحافظات المملكة.

وعقب التوقيع على المذكرة، قال محمد بن عثمان القاضي مدير إدارة التسويق بشركة ذيب لتأجير السيارات :" نحرص في شركة ذيب لتأجير السيارات على مواصلة دعم العمل الخيري والإنساني، عبر برنامج «ذيب الخير»، حيث نعمل من خلال هذه المبادرة على دعم الشرائح التي تحتاج لمد يد العون، بصور مستدامة، وسوف نستمر في دعمها انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، القائمة على رؤى ومبادرات واضحة المعالم في مجال دعم الجهات التي تنشط في العمل الخيري والإنساني، وذلك من أجل المحافظة على مستويات الخدمات التي تقوم بتقديمها هذه الجهات".

وأشار القاضي إلى أن «ذيب لتأجير السيارات»، ماضية في خدمة المجتمع ودعم الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بالأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك توسيعا لنطاق عملها وضمانا لاستمرار خدماتها الخيرية وتجويدها، وهذا يساعدها في توفير مصادر دخل مستدامة تحفظ لها مستويات الخدمات التي تقوم بتقديمها، حاثا الجهات ذات العلاقة على التكاتف والتعاضد لأداء دورها لخدمة المجتمع في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى تفعيل دور المسؤولية المجتمعية وتعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.