أبرز 5 أرقام لمنصة مصر الرقمية.. 5 ملايين مستخدم للمنصة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة الخدمات الحكومية، الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مّيسر وشخصى وحديث، عبر التحول الرقمى للبنية المعلوماتية بمصر، كما يمكن تحميل التطبيق باسم الخدمات الرقمية واستخدامه على أجهزة الأندرويد فى الوقت الحالى وابل ستور فى القريب العاجل، وتسجيل الدخول باستخدام رقمك القومى ورقم المحمول، والذى يجب أن يكون مسجلًا باسمك، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أرقام عن المنصة وهي:

1- 135 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

2- 18.9 مليون طلب إجمالى عدد الطلبات على منصة مصر الرقمية.

3- 30.6 ألف طلب تلقته منصة مصر الرقمية يوم الجمعة.

4- 5 ملايين إجمالى عدد المستخدمين لمنصة مصر الرقمية.

5- 5289 عدد المستخدمين الجدد يوم الجمعة.

لإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية يحتاج لعشر خطوات بسيطة، وهى الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، يليها الدخول إلى حسابى ثم اختار إنشاء حساب جديد، والذى يحتاج إلى تسجيل بيانات الرقم القومى ورقم المصنع المدون أسفل صورتك الشخصية بالبطاقة واسم الأم، ثم تسجيل رقم الهاتف المحمول المسجل باسمك لدى إحدى شركات الاتصالات، ثم يستقبل المستخدم رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذى قام بتسجيله، وعلى المستخدم تفعيل الكود المكون من 6 أرقام بالرسالة الموجودة على هاتفه، يليها تسجيل كلمة المرور الخاصة به والتى يجب ألا تقل عن 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات، منهم حرف كبير وأخر صغير وأرقام أو رموز، ثم سجل البريد الإلكترونى الخاص بك، وادخل رقم الهاتف الذى سجلته وكلمة المرور.

ويتم الاشتراك بالمنصة عبر إنشاء حساب ويمكن للمستخدم معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى، وتتوافر طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، ويوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها على المستخدم بناءً على استخدامه للموقع، وإن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، يمكنه استخدام دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.