شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من ذرة الأعلاف ترتفع لـ307 ملايين دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من الذرة المستخدمة فى الأعلاف ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 307 ملايين و291 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت نحو 287 مليونا و309 آلاف دولار فى شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 19 مليونا و982 ألف دولار.

وجاءت الواردات المصرية من ذرة الأعلاف ضمن قائمة الواردات المصرية من أهم السلع الزراعية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و107 ملايين دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل مليار و31 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 75 مليونا و830 ألف دولار، ومن أهم الواردات كانت واردات القمح والتى بلغت نحو 310.8 مليون دولار فى شهر مارس الماضى، مقابل 317 مليون دولار فى شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

وكانت الواردات المصرية من الذرة قد شهدت تراجعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة واردات الذرة نحو 159.4 مليون دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 173.4 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 14 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 11.7%، وفق بيانات حكومية.