شكرا لقرائتكم خبر عن 22 % انخفاضا في معدل التداول اليومي بسوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معدل التداول اليومي بسوق الأسهم الرئيسية انخفاضا بنسبة 22 % خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 6.32 مليار ريال وبتداولات إجمالية بلغت 31.58 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 8.12 مليار ريال وبقيمة إجمالية 40.58 مليار ريال.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 4.4 % بما يعادل 514 نقطة، مغلقا عند 11311 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع قبل الماضي عند 11824 نقطة، ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا أدنى إغلاق أسبوعي خلال العام الحالي.

وسجل جميع القطاعات انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعي المرافق العامة، وتجزئة السلع الكمالية، إذ ارتفعا بنسبة 1.7 % و0.3 % على التوالي.

وتصدر قطاع الأدوية قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 10.4 % تلاه قطاع «الاستثمار والتمويل» بنسبة 9.4 %، فيما تراجع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بأكثر من 5 %، وفيما يخص الأسهم سجلت أسعار أسهم 174 شركة انخفاضا، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار 4 شركات دون تغير، وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ 3 صفقات خاصة على عدد من الشركات في السوق.