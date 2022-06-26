رواد 2030 يناقش "دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات فى دعم ريادة الأعمال"

القاهرة - سامية سيد - عقد مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة نقاشية بعنوان "دور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات فى دعم منظومة ريادة الأعمال" وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوى الثالث للشركات الناشئة والذى عقدته الوزارة ومشروع رواد2030، بمقر الحرم اليوناني" جريك كامبس"، برعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.

وإدار الجلسة د. نزار سامى مستشار الابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة د.عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، د. عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للأمم المتحدة، خالد إسماعيل مؤسس صندوق كيانجل للاستثمار الملائكي.

واستعرض المشاركين بالجلسة دور الجهات الخاصة بهم فى تحفيز مناخ ريادة الأعمال فى مصر وأهمية التشبيك وتبادل الخبرات بينهم.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تضمنت احتفالًا بتخرج الدفعة الأولى من حاضنة أعمال مشرق للسياحة التى أسسها مشروع رواد 2030، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، حيث شهد الحفل تخرج 19 مشروعا مقسمة إلى 9 مشاريع من محافظات مصر المختلفة.