شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 599.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 397.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 366 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 287.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 261 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.7%.

وجاء فى المركز السادس، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 249.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 214.3 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 178.8 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 175 مليون جنيه، 145.7 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 9439.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 1778.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.98% ليغلق عند مستوى 2629.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.29% ليغلق عند مستوى 11649.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3712.22 نقطة.