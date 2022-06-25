توطين 5 مهن في قطاع الطيران يوفر 4 آلاف وظيفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهدف قرار توطين مهن الطيران المرخصة، توفير أكثر من 4000 فرصة وظيفية في قطاع الطيران؛ من خلال توطين 5 مهن على مرحلتين، ويسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الطيران، ويشترط حصول العاملين في المهن المستهدفة على الاعتماد المهني من الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر في21 يونيو الحالي 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة بينها مهن الطيران المرخصة، الذي سينفذ على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى من 23 / 08 / 1444هـ الموافق 15 / 03 / 2023م، وتشمل مهن: (مساعد طيار، ومراقب جوي، ومرحل جوي) بنسبة 100 %، ومهنة (طيار نقل جوي بنسبة 60 %)، ومهنة (مضيف طيران بنسبة 50 %)، وتبدأ المرحلة الثانية من 23 / 08 / 1445هـ هـ الموافق 04 / 03 / 2024م، وتشمل مهن: (طيار نقل جوي بنسبة 70 %، ومضيف جوي بنسبة 60 %).

وأكد المدير العام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر أن مجموعة الخطوط السعودية، أكملت توطين عدد من الوظائف المستهدفة في القرار بنسبة 100 %، وستعمل على تحقيق النسب المستهدفة في الوظائف الأخرى قبل المدة المحددة.

وأوضح أن مجموعة الخطوط السعودية تضم ناقلين جويين هما: شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل؛ حيث بلغت نسبة توطين مهنة مساعد قائد الطائرة في شركة الخطوط السعودية 100 % منذ العام 2020، بينما بلغت نسبة توطين مهنة قائد الطائرة 85 %؛ كما أن الشركة قد أكملت سابقا توطين مهنة المرحل الجوي والمضيف الجوي «للذكور» بنسبة 100 %، وبدأت مؤخراً بفتح المجال للمواطنات بالتوظيف في هذه المهنة وتأهيلهن بالتدريب اللازم، وتقوم المجموعة الآن بتدريب مكثف لأربعين مواطنا تمهيدهم لتوظيفهم على مهنة مساعد قائد طائرة في طيران أديل، حيث من المتوقع أن تصل نسبة التوطين بعد توظيفهم إلى 64 %.

وأشار العمر إلى الدور المهم الذي تؤديه الشركات والوحدات الاستراتيجية التابعة للمجموعة، مثل أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تعنى بإعداد وتأهيل ملاحي القيادة ومقصورة الطائرة وموظفي العمليات الجوية من خلال أحدث البرامج التدريبية والأجهزة المتخصصة في العالم، بالإضافة إلى الدور المحوري للشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتوطين المهن النوعية في صيانة الطائرات والمحركات.

وكانت الشركة والأكاديمية قد أطلقتا برنامجاً تدريبيا مع كلية سبارتن للطيران والتكنولوجيا العالمية، ويستهدف البرنامج استقطاب وتدريب مئات المواطنين على مدى السنوات القادمة تزامنا مع التوسع الكبير وتقدم سير العمل في مشروع قرية الصيانة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الذي يعد أكبر مشروع من نوعه في قطاع الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

توطين مهن الطيران:

ينفذ على مرحلتين

المرحلة الأولى 15 مارس 2023

الثانية تبدأ 4 مارس 2024 تشمل:

مهن: بنسبة 100%







مساعد طيار



مراقب جوي



مرحل جوي



مهنة طيار نقل جوي

بنسبة

60 %

مهنة مضيف طيران بنسبة 50%

مهن طيار نقل جوي بنسبة 70%

مضيف جوي بنسبة 60%