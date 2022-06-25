وزارة السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت بإنجازات 15 شركة ناشئة سياحية استفادت من أول برنامج لتسريع الأعمال في السياحة على مستوى المملكة، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2021 لتنمية قدرات رواد ورائدات الأعمال والمبتكرين والمبتكرات في مجالات السياحة المتعددة كالإيواء السياحي، والأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والأنشطة الخاصة بالمملكة، إلى جانب وكالات السفر والسياحة، ومتعهدي الأطعمة والمشروبات، وخدمات التأجير، والنقل البري والجوي والبحري والسكك الحديدية.

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