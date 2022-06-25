بدء إجراءات تطبيق المرحلة الثانية للفوترة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إجراءات تطبيق المرحلة الثانية للفوترة الالكترونية «مرحلة الربط والتكامل»، التي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية مع نظام الهيئة (فاتورة)، حيث ستعمل الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق هذه المرحلة.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل ستبدأ في 1 يناير 2023م مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة، مؤكدة أن المنشآت المشمولة بالمجموعة نفسها حددت بناء على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021 للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.

وأضافت أن المرحلة الثانية تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الالكترونية بناء على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.

وأفادت هيئة الزكاة بأن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجـموعات، وستبلغ الهيئة المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بـ6 أشهر على الأقل.

وأشارت إلى أن إطلاق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية يأتي امتدادا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالا للنجاح الذي تحقق بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الالكترونية، والتي حققت عددا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

المرحلة الأولى







مرحلة الإصدار



دخلت حيز التنفيذ الإلزامي في 4 ديسمبر 2021



4 2021 المكلفين إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا عبر نظام فوترة الكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



تشمل جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الالكترونية وأي طرف آخر يصدر الفاتورة الضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة .



المرحلة الثانية

مرحلة الربط والتكامل







تتطلب من المكلفين ربط أنظمة الفوترة الالكترونية الخاصة بهم مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (منصة فاتورة)، ويجب أن تصدر الفواتير الالكترونية بالصيغة المطلوبة.



بدء إجراءات التطبيق 24 يونيو 2022.



ستصبح نافذة اعتبارا من 1 يناير 2023.



ستنفذ بشكل مرحلي.



إشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بـ6 أشهر على الأقل.



مميزات الفاتورة الالكترونية