وزارة الاتصالات

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ويأتي إطلاق الحملة سعيا من الوزارة لدعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين، مما يؤدي إلى تعظيم فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد المملكة وجود بنية رقمية ممكنة وداعمة.وستعمل الحملة من خلال برامجها المختلفة على تحفيز الشركات ذات التقنيات الناشئة والعميقة، وتحفيز الطلب عليها، مرتكزة في آلية عملها على خطط عمل تنفيذية تؤدي إلى زيادة اللاعبين والمنتجات ورفع التبني لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، متيحة للقطاعات المستهدفة إمكانية التعرف عن كثب على أبرز التقنيات الناشئة في المجالات المستقبلية، وسبل توظيف الإمكانات والفرص التي يوفرها عصر الثورة الصناعية الرابعة.
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