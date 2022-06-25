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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل عقدت اجتماعها للربع الثاني لعام 2022، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، وحضور الرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن، وعدد من رؤساء الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية.

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