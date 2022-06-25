الارشيف / الاقتصاد

لجنة الاستدامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر لجنة الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بالهيئة الملكية للجبيل عقدت اجتماعها للربع الثاني لعام 2022، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد آل حسين، وحضور الرئيس التنفيذي لمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية المهندس أحمد حسن، وعدد من رؤساء الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الاستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا