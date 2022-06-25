شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مصر صدرت "غاز مسال" بـ4 مليارات دولار خلال 4 شهور من العام الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول: هناك دعم كامل من الرئيس لقطاع البترول، وتم وضع خطه استراتيجية لتطوير القطاع، ونعرف المناطق الواعدة، وتحققت استكشافات بترولية متواصلة على مدار السنوات الماضية مكنت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة: هناك مناطق اكتشافات واعدة من الغاز الطبيعى في مختلف أنحاء مصر خاصة بالبحر المتوسط، مشيرا إلى أن مصر صدرت غازا مسالا خلال 4 شهور من عام 2022 بقيمة 4 مليارات دولار.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن مصر أصبحت مركزا إقليميا مهما لتجارة وتداول الغاز المسال، فمصر مساهمة ولها نصيب من ملكية مصانع الغاز المسال بدول منتدى شرق المتوسط، ونجحت مصر في توفير 2.5 مليار دولار سنويا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى .

وأكمل أن هناك قصة نجاح أخرى في قطاع البترول، وهى خطة المهندس طارق الملا وزير البترول، الذى طالب بتنفيذ برنامج تطوير كافة الأنشطة في قطاع البترول والطاقة منذ 2016 لتحقيق أقصى استفادة، وكل هذا النجاح سببه جهود 8 سنوات سابقة .

وأوضح أن وزارة البترول تشارك في توصيل الغاز الطبيعى إلى 1451 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة عام 2022 وصلت إلى 1.2 تريليون جنية مؤكدا أن مصر أصبحت لاعبا مهما جدا في المنطقة والمفوضية الأوروبية تفاوضت مع الرئيس السيسى في مجال تصدير الغاز الطبيعى إلى الاتحاد الاوروبى خاصة في ظل المشاكل مع روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا.