شكرا لقرائتكم خبر عن مؤكدًا أهمية التعاون.. وزير الصناعة يختتم زيارته لبريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارته للمملكة المتحدة بمرافقة عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين، وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين. والتقى خلال زيارته بمعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية السيد كواسي كوارتنج؛ لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين. كما التقى معاليه بمعالي وزير الصناعة البريطاني في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية السيد لي راولي، ومعالي وزيرة الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية السيدة فيكتوريا برنتيس، ووكيلة الوزارة للابتكار الزراعي والتكيف مع المناخ السيدة جو تشرتشل، وزار البرلمان البريطاني في قصر وستمنستر، ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن بصحبة معالي وزير الصناعة البريطاني السيد لي راولي، تلتها زيارة لبورصة لندن للمعادن. وأكد معاليه خلال لقائه بعدد من مسؤولي الشركات الكبرى والمستثمرين البريطانيين في لندن على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة؛ للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا. واختتم معاليه زيارته بلقاءٍ مفتوح عقدته الوزارة مع المستثمرين في قطاع التعدين؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع، وأوضح خلاله النضج التنظيمي الذي وصلت إليه المملكة من خلال نظام الاستثمار التعديني والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة وجهة عالمية للمستثمرين في قطاع التعدين.