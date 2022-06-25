أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 18 يسجل 862 جنيها للجرام

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب اليوم ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيهات للجرام، وذلك مع استمرار تسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولارا عند سعر الإغلاق الأسبوعي.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 862 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1147 جنيها.

الجنيه الذهب 8038 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولارا.

ارتفع الذهب هذا الأسبوع مع تراجع الدولار وعززت مخاوف الركود جاذبيته كملاذ آمن، لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق يضع الأصول غير ذات العوائد في طريقها للانخفاض الأسبوعي.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1824.69 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في أسبوع واحد عند 1816.10 دولارًا، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1830.3 دولار.

ولتعزيز جاذبية الذهب، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.2%.تعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

في السوق الفعلي، قدم التجار خصومات أكبر في الهند هذا الأسبوع لجذب المشترين مع انتهاء موسم الزفاف، بينما اشترى بعض المستهلكين في الصين السبائك للتحوط ضد المخاوف الاقتصادية.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.9% إلى 21.12 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بشكل طفيف إلى 907 دولارات بينما ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1879.43 دولارًا.