البترول تطلق خدمات رقمية جديدة بمحطات التموين بالمنتجات البترولية والغاز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة بمحطات الخدمة والتموين بالمنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى إطار البرنامج المتكامل للتحول الرقمى الذى تنفذه الوزارة، تطبيقاً لاستراتيجية التطوير والتحديث والتى تعنى بتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لموارد وإمكانات قطاع البترول، والتى بدأت انطلاقتها منذ عام 2016 تزامناً مع البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي بمصر.

وأوضح الملا، خلال افتتاحه محطة الوقود المتكاملة التعاون للبترول- كارجاس بالدقى بعد تطويرها بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أولى تلك الخدمات توفير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة تزويد أساطيل سيارات الجهات المتعاقدة بالوقود باستخدام التقنيات الإلكترونية بدلاً من الكوبونات الورقية، مما يضمن المزيد من تأمين نقل وتداول المنتجات البترولية ويحفظ حقوق جهتى التعاقد شركات التسويق والجهات المالكة لتلك السيارات، بداية من تحديد نوع الوقود المستخدم بالمركبات والتحكم فى الأرصدة من حيث القيمة والكميات المطلوبة، وتوفير تقارير متابعة دورية تساعد صاحب القرار فى الجهات المتعاقدة، وذلك بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم الفنى الهاتفى لذلك بواسطة شركة إى فايننس بالتعاون مع شركات تسويق المنتجات البترولية.

وأضاف الوزير أنه استمراراً لتوفير حزمة حلول وخدمات متكاملة للمواطنين باستغلال انتشار محطات التموين تطبيقاً للتحول الرقمى يتم تقديم خدمة السحب النقدى من المحطات Cash out ، حيث استطاعت شركة أى فايننس بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول والجهات التابعة لها من الهيئة العامة للبترول وشركات تسويق المنتجات البترولية من تطوير خدمة جديدة بمحطات الوقود تمكن المواطن من السحب النقدى للأموال الخاصة به من محطة الوقود باستخدام الكارت البنكي الخاص به (خاص بأى من الشبكات العاملة فى مصر فيزا ، ميزة ، ماستر كارد )، لتضيف هذه الخدمة قناة جديدة للحصول على النقد من محطات الوقود بجانب القنوات الحالية ، وبتعميمها فى كافة محطات الجمهورية ستقلل من الضغط على القنوات الحالية (مثل فروع البنوك ، وأجهزة ATM، ...الخ) ، كما تمكن هذه الخدمة أهالينا من أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم من أقرب محطة وقود لهم دون اللجوء إلى التزاحم فى أوقات صرف تلك المستحقات.

كما لفت الملا إلى توافر خدمة الدفع الالكترونى فى محطات الوقود بحيث يمكن للمواطن دفع قيمة المنتجات/الخدمات التى يحصل عليها بالمحطة من خلال الكارت البنكى الخاص به ، مما يسهم فى نشر خدمات الدفع الالكترونى وتيسير ونشر التعامل مع البطاقات البنكية كجزء من عملية التحول الرقمى فى مصر.

وقد أعلن الوزير أنه تم إطلاق خدمة Cash Out و خدمة المدفوعات الالكترونية وتفعيلها فى مايزيد على 400 محطة وقود على مستوى الجمهورية ، وجارى استثمار نجاح تطبيق ذلك فى تعميم هذه الخدمة على باقى محطات الوقود بالجمهورية ، حيث يتم حالياً العمل على تعميمها فى كافة المحطات خلال الفترة القادمة .

وأثنى المحافظ على هذا التحول الرقمى فى تقديم خدمات محطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عنه من خدمات اليوم سيوفر الكثير من الوقت والجهد للمواطنين ومن ثم يقضى على التزاحم والذى يحتاج خدمات كثيرة لتأمينه فى أوقات صرف المستحقات ، كما أنه مواكبة للغة العصر والحداثة التى تعمل عليها الدولة المصرية حالياً، وأضاف أن إضافة خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود ضمن المحطة يعطى دعماً كذلك لخطة الدولة فى انتشار هذه الخدمة الحضارية .

ولفت المهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون إلى أن محطة الدقى إحدى المحطات العريقة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وأنها بعد التطوير الذى شهدته الآن فى الشكل والمضمون هو نتاج لاستراتيجية الوزراة التى أقدمت بكل ثبات على تنفيذ ذلك التطور واضعة نصب أعينها أن تكون تلك المحطات علامات مضيئة فى محيطها سواء من حيث تقديم خدمات متكاملة أو ظهورها بمظهر يليق بقطاع البترول وبعراقة نشاط تسويق المنتجات البترولية فى مصر ، موضحاً أن المحطة بعد تطويرها تقدم خدمات الوقود المتكاملة لتنضم إلى محطات الشركة التى تقدم تلك الخدمة حالياً والبالغ عددها 155 وأنه جارى الإعداد لتشغيل 65 محطة أخرى تم تجهيزها وأنه جارى العمل على تطوير 70 محطة أخرى للوصول بعدد محطات الوقود المتكاملة إلى 290 محطة ، وأضاف أن للتعاون 90 محطة بمحافظة الجيزة منها 14 محطة تقدم خدمات الوقود المتكاملة منتجات بترولية وغاز طبيعى.

وحول إضافة نشاط تموين الغاز إلى المحطة ، أشار المهندس حسانين محمد إلى أن خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى بمحطة الوقود المتكاملة بالدقى تمثل أحد نماذج الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعي من خلال إضافة النشاط داخل محطات الوقود السائل والمحطة بها موزع شحن ونقطتى تموين بسعة 350 متراً مكعباً فى الساعة عند ضغط تشغيل 220 بار وتعمل على خدمة حوالى 750 سيارة يومياً، ويتم خدمة هذه المحطة من خلال الربط على مجمع الضواغط بمحطة شركة كارجاس المجاورة بشارع مصدق والتى تم افتتاحها فى عام 1996والتى تعد ثانى محطات الشركة بعد محطة ألماظة فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وتخدم حوالى 2000سيارة يومياً.

ومحطة الوقود المتكاملة بالدقى تبلغ مساحتها 1800متر وتضم 7طلمبات تموين بها 28 مسدس وكذلك تم إضافة طلمبة غاز طبيعى لشركة كارجاس بمسدسى تموين.

وأجرى الوزير والمحافظ جولة بالمحطة ومحطة كارجاس المجاورة ومركز تحويل السيارات بالمحطة.

حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للتخطيط ومشروعات الغاز ومساعد النائب لمشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومعاون الوزير لنقل وتسويق المنتجات البترولية ورئيسا شركتى غازتك ومصر للبترول والسكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس شركة اى فاينانس.