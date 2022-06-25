شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تحديث الصناعة يعمل على رفع الوعى بتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، في فعاليات الملتقي الاقتصادي العربي الالماني الخامس والعشرون في العاصمة الالمانية برلين، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السيدة

نيفين جامع.

وشارك المهندس محمد عبدالكريم في الجلسة الحوارية الخاصة بموضوعات الثورة الصناعية الرابعة: التحديات والفرص للعالم العربي، وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتمام خاص بموضوعات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لتطوير ورفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح عبد الكريم أن المركز يعمل على رفع الوعي بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وانترنت الأشياء والطابعات الثلاثية الأبعاد تعتبر من الممكنات الأساسية لتطوير الصناعة زيادة تنافسيتها وتوفير البيئة الإبداعية وريادة الأعمال.

وأشار المدير التنفيذي للمركز إلى أهمية رفع الوعي وتاهيل الشباب والكوادر الفنية والإدارية لاستخدام هذه التكنولوجيات لما لها من أهمية كبيرة، وخاصة مع التسارع الكبير في التطور التكنولوجي عالمياً.

وأوضح عبد الكريم أن مركز تحديث الصناعة له دور بارز في زيادة تنافسية القطاع الصناعي والتأهيل لزيادة الصادرات، والعمل علي دراسة الفرص الاستثمارية لزيادة معدل نمو الاقتصاد.

وأشار إلى تعاون المركز مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لتنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع العديد من الجهات ومراكز البحوث والجامعات مثل التعاون بين وزارة الصناعة والاتصالات وشركة سيمنس لانشاء مركز إبداع الثورة الصناعية الرابعة والذي يضم تكنولوجيات، وأجهزة ومعدات وأدوات تطوير الأنظمة الذكية، ومعمل إبداع لتطوير تطبيقات تقنية للثورة الصناعية الرابعة، وقاعة مجهزة للتدريب على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتقديم خدمات المصانع، والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والطلبة بالإضافة إلى رعاية ودعم مشروعات التخرج فى المجالات الصناعية المختلفة.