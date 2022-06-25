شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة في 5 أشهر عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022، لتسجل نحو 3.5 مليار دولار، في مقابل 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من 2021، بنمو 33%.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في بيان له، إن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بالمرتبة الأولى بقطاعات الصادرات المصرية، مستحوذًا على حوالى 22% من إجمالى الصادرات غير البترولية، يليه قطاع مواد البناء بقيمة 3,2 مليار دولار مستحوذًا على 20% من الإجمالي وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ولفت إلى تحقيق معظم بنود صادرات القطاع زيادات بنسب متفاوتة أبرزها صادرات الأسمدة لتحقق 1,16 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجاري في مقابل 768 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 51%، وارتفعت صادرات مصر من اللدائن والبلاستيك لنحو 1,09 مليار دولار في مقابل 970 مليون دولار بنمو 12%.

وقفزت صادرات الكيماويات غير العضوية المصرية بنسبة 144% خلال الفترة من “يناير- مايو 2022” لتحقق 550,2 مليون دولار في مقابل 225,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وسجلت صادرات مصر من المنظفات ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 122,6 مليون دولار في مقابل 105,67 مليون دولار، ومن الكيماويات المتنوعة بنسبة 29% لتبلغ 103,45 مليون دولار في مقابل 80 مليون دولار.

وزادت صادرات الأحبار والدهانات المصرية بنسبة 4% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2022 لتصل إلى 103 ملايين دولار مقابل 99,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وازدادت قيمة صادرات مصر من منتجات الزجاج بنسبة 13% لتبلغ 91,5 مليون دولار في مقابل 81,34 مليون دولار، ومن الخلايا الجافة بنسبة 13% لتسجل 17,55 مليون دولار في مقابل 15,5 مليون دولار.