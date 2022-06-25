شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة الصناعة يزور تونس لاستعراض تجربة تسخين المياه بالطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، ومركز تحديث الصناعة بزيارة لدولة تونس الشقيقة، استهدفت استعراض التجربة التونسية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة في مجال التسخين بالطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، وذلك في إطار مشروع "التسخين الشمسي في العمليات الصناعية" الذي يتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبتمويل من مرفق البيئة العالمي .

وقال أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والمشرف على مراكز التكنولوجيا و الابتكار الصناعي، إن مشروع التسخين الشمسي في العمليات الصناعية يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، وبما يسهم في الحد من استخدام الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية في مصر وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي.

وأضاف رضا أن زيارة وفد الوزارة لدولة تونس استهدفت تبادل الخبرات واستعراض التجربة التونسية ونقل تكنولوجيات التسخين بالطاقة الشمسية إلى السوق المصرى، وبما يسهم في بناء قدرات الكوادر الفنية المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع مشروعات ريادة الأعمال .

ومن جانبه أشار المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يقوم حاليا بتنفيذ خارطة طريق لدعم التصنيع المحلي لأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" من خلال مشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية للعمليات الصناعية، لافتا الى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جهود تحسين كفاءة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة الوطنية، ورفع جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك وتعميق التصنيع المحلي.

وبدوره قال محمد صبري المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف أنه تم خلال الجولة التعرف على العناصر المختلفة لسوق الطاقة الشمسية الحرارية في تونس، وعقد لقاءات مع مقدمي الخدمات، وزيارة المؤسسات العامة ، والمنظمات غير الحكومية، ومرافق الاختبار، والمؤسسات المالية، ومختلف شركات الطاقة الشمسية الحرارية من سلسلة القيمة ، وكذلك المنشآت الصناعية