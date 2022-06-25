شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 1.2 مليار جنيه تكلفة توفير سكن لائق لـ500 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الدولة المصرية خلال الـ 8 سنوات توفير السكن اللائق للمواطنين من خلال تنفيذ المئات من المشروعات ، بحيث تهتم الدولة فى إنشاء مجتمعاتها العمرانية بتوفير السكن اللائق، الذى يناسب مختلف شرائح الدخل، وكذا الخدمات المتنوعة، حيث تتولى تنفيذ المبانى الخدمية، وتسلمها للوزارات والجهات المعنية لتشغيلها، ليستفيد بها السكان.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروعات التي نفذتها الدولة استفادة منها حوالي 500 ألف شخص من توفير السكن اللائق، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، من خلال تأثيث وتجهيز 20.6 ألف وحدة سكنية للأسر التي تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مُستحدثة، بتكلفة 644 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الدولة قامت بدعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل وقد استفادت 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات السابقة، مقارنةً مع 8.3 مليار جنيه، خلال الثمان سنوات التي سبقتها، بمعدل نمو بلغ حوالي 40%.