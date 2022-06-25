شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملاحظات لـ"المركزى للمحاسبات" على القوائم المالية لـ"زهراء المعادى للاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- قيام شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بقيد شيكات أقساط العملاء ضمن حساب العملاء بالخطأ بدلًا من قيدها بحساب أوراق القبض بالإضافة إلى عدم قيامها بجرد تلك الشيكات والبالغة نحو 1122.254 مليون جنيه في 31 مارس عام 2022 والتي يتم الاحتفاظ بها عهدة أمين الخزينة، حيث تبلغ القيمة التأمينية ضد خيانة الأمانة عليها نحو 400 ألف جنيه فقط.

وردت الشركة، بأنه سوف يتم تشكيل لجنة لجرد تلك الشيكات ومطابقتها على ملفات العملاء، وسيتم الموافاة بنتيجة الجرد بعد الانتهاء منه.

2- تضمن حساب أعمال تحت التنفيذ نحو 92.061 مليون جنيه قيمة أعمال (كهرباء، مياه، طرق..الخ) بالإضافة إلى نحو 16.993 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على الأشطر من الأول إلى الرابع عشر منذ سنوات دون فصل ما يخص كل مشروع من تلك المصاريف رغم الانتهاء من أعمال تالك الأشطر وبيعها دون تسوية تلك المبالغ.

وردت الشركة، أنه سيتم مراعاة ذلك.

3- قامت الشركة برسملة نحو 4.926 مليون جنيه قيمة أجور الإدارة الهندسية بالشركة على مشروعات تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا.

وردت الشركة، أنه سيتم دراسة الأمر واتخاذ الإجراء المناسبة والتسوية.

4- لم تتحقق من صحة تكلفة أرض زهراء المعادي والبالغة نحو 41.306 مليون جنيه بتكلفة 29.9 جنيه للمتر المربع.

وردت الشركة، أنه سوف يتم التنسيق مع الشئون الفنية لحصر مساحة أرض زهراء المعادي على الطبيعة ومطابقتها للدفاتر بالشركة.

5- لم يتم الانتهاء من محضر نهو الأعمال أو تقديم المستخلص النهائي لشركة رولان أو وجود ما يفيد تحميلها بغرامة تأخير على الرغم من الاستلام الابتدائي للأعمال في يوليو عام 2020 وقامت الشركة بصرف مبلغ 1.006 مليون جنيه للشركة المذكورة تحت حساب المستخلص النهائي.

وردت الشركة، أنها ستقوم بمراجعة ختامي الأعمال والنظر في تطبيق شروط التعاقد مع المقاول.