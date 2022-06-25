شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتعثر وسط مخاوف من الركود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية أمس الجمعة، في طريقه إلى أول خسارة أسبوعية هذا الشهر، إذ يواصل المستثمرون تقييم سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، وما إذا كانت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة ستؤدي إلى ركود.

وفقدت العملة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، الدعم أيضا وسط تحسن المعنويات في السوق، وارتفاع البورصات الإقليمية وصعود العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 % إلى 104.19 في آسيا، بعد ارتفاعه في اليوم السابق 0.19 %، الذي كان مدفوعا في الغالب بانخفاض اليورو بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في أوروبا قلصت الرهانات على زيادة كبيرة لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وشهد الدولار تقلبا هذا الأسبوع، وتراهن الأسواق الآن على مزيد من الإجراءات الحذرة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي عقب زيادة أخرى متوقعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.42 % خلال هذه الفترة.

وقالت عضو مجلس الاحتياطي ميشيل بومان أمس الأول: إنها تدعم زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعات «القليلة المقبلة» بعد اجتماع يوليو، في غضون ذلك، شدد جيروم باول رئيس المجلس، في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس، على التزام المجلس «غير المشروط» بمكافحة التضخم حتى في ظل المخاطر على النمو.

وأدت المخاوف من الركود إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال الليل، مما حد من دعم رئيسي للدولار، مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى في أسبوعين.

وتراجع الدولار مقابل الين 0.2 % إلى 134.66، والعملة اليابانية حساسة للغاية للتغيرات في العوائد الأمريكية. وعلى مدار الأسبوع انخفض الدولار 0.25 % أمام الين ومن المتوقع أن يقطع سلسلة مكاسب بلغت 6.19 % على مدى ثلاثة أسابيع.

وارتفع اليورو 0.22 % إلى 1.05435 دولار، ولكن بعد تراجعه بنسبة 0.44 % خلال الليل بعد أرقام أضعف من المتوقع لمؤشري مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا.

وأطلقت ألمانيا أيضا «مرحلة الإنذار» من خطتها الطارئة للغاز أمس الأول ردا على تراجع الإمدادات الروسية.

على الرغم من ذلك، سجل اليورو ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 0.52 % مقابل الدولار.

وانتعش الجنيه الإسترليني 0.14 % إلى 1.22785 دولار، مما يضعه على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.48 % من شأنه أن ينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.28 % إلى 0.6914 دولار، لكنه في طريقه لانخفاض أسبوعي بنسبة 0.32 %، متكبدا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي. أما الدولار النيوزيلندي فصعد 0.4 % إلى 0.6302 دولار، ليقلص خسائره الأسبوعية إلى 0.19%.