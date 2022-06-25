شكرا لقرائتكم خبر عن 0.9 % تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب أمس الجمعة، لكنها اتجهت لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1824.72 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:15 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 % هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، للمشرعين أمس الأول، إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما «غير مشروط»، حتى مع إقراره أن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

وقال محللون: «لا يزال الدولار الأمريكي قويا والتوقعات تميل الآن نحو رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو».

ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أمس الجمعة، ما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.