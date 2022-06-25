شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» توفر 4 آلاف فرصة وظيفية ضمن خطة التوطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، إنه تم توطين 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع منذ بداية العام الحالي، مبينة أنها ستواصل إضافة المزيد من الوظائف في المنظومة وصولًا إلى تحقيق مبادرة 45 ألف وظيفة بنهاية العام، وفق خطة التوطين التي تم إطلاقها في العام الماضي.

وأضافت إن التوطين ركيزة أساسية، ومستهدف رئيسي في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.

وذكرت الوزارة أن لجنة التوطين بمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية قامت بتوظيف أكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، مبينة أن قرار توطين مهن الطيران المرخصة سيدعم بتوفير أكثر من 4 آلاف فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، وظائف مساعد طيار ومراقب جوي، ومرحل جوي، ومن ثم دعم قطاع العمل المحلي وتلبية طلب سوق العمل.