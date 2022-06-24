شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة 24-6-2022.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1005 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 24-6-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بحوالي جنيه واحد فقط ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيهات للجرام، وإنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة نحو 10297 فداناً لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

أسعار الذهب اليوم الجمعة تشهد تراجعا محدودا وعيار 21 يسجل 1005 جنيهاتأعلنت شعبة الذهب تراجع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بحوالي جنيه واحد فقط ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيهات للجرام، وذلك مع استمرار تسجيل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولارا. أسعار الذهب اليوم الجمعة تشهد تراجعا محدودا وعيار 21 يسجل 1005 جنيهاتأعلنت شعبة الذهب تراجع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بحوالي جنيه واحد فقط ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيهات للجرام، وذلك مع استمرار تسجيل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولارا.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 862 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1147 جنيها.

الجنيه الذهب 8038 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولار.



رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركيأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على مد أواصر التعاون مع مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية، وتعزيز آليات التواصل لتعميق الاستفادة من الخبرات الكورية فى التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الجمركية من حيث تعزيز الحوكمة، وتبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار. رئيس مصلحة الجمارك: نستهدف تبسيط وميكنة الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركيأكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على مد أواصر التعاون مع مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية، وتعزيز آليات التواصل لتعميق الاستفادة من الخبرات الكورية فى التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي؛ بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الجمركية من حيث تعزيز الحوكمة، وتبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار.

وقال، فى لقائه مع رئيس مصلحة الجمارك بكوريا الجنوبية على هامش مشاركتهما فى اجتماعات منظمة الجمارك العالمية ببروكسيل، إننا نتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات فى مجال تطوير وميكنة المنظومة الجمركية والتوسع في الحلول التكنولوجية ونظام الفاعل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، وتعزيز أوجه التعاون الثنائي في تدريب الكوادر البشرية، وتوطين التجارب المتميزة العالمية فى إدارة المخاطر، والتخلص من الراكد والمهمل، لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

المالية: كل الدعم لأشقائنا فى السودان للاستفادة من تجربتنا فى تطوير الضرائبأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى تحققها مصر الآن، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة « المالية: كل الدعم لأشقائنا فى السودان للاستفادة من تجربتنا فى تطوير الضرائبأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى تحققها مصر الآن، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة « كورونا »، وما تبعها من تحديات عالمية.

قال الوزير، خلال لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية، بحضور الدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا في السودان، بما يمكنهم من الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير ومكينة المنظومة الضريبية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.

إنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة ليتولى تنمية مساحة 10297 فدانًاوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية. إنشاء جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة ليتولى تنمية مساحة 10297 فدانًاوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب) بمسمى "جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة" ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد " مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، والذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوى الحر (الطريق الغربى) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.