شكرا لقرائتكم خبر عن معسكرات صيفية لـ300 طالب من الفيوم للتوعية بترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عبد الجليل"، أن المعسكر ضم نحو 300 تلميذ من المدارس الابتدائية، حيث تم تنفيذ ندوات ولقاءات توعوية للمشاركين، وكيفية الحفاظ على المياه وأهمية ترشيد الاستهلاك، وتدريب التلاميذ على أعمال السباكة الخفيفة علاوة على ورش الرسم والتلوين.
كما شهدت الفعاليات تنفيذ أنشطة رياضية ومسابقات ثقافية حيث تم توزيع مجموعة من الجوائز التحفيزية على جميع الطلاب بالإضافة إلى هدايا للطلاب المتميزين.
وقال دكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى لبرنامج المياه والإصحاح البيئى باليونسيف، غن المنظمة تسعى دوما إلى رفع الوعى لدى تلاميذ المدارس الابتدائية حول رسائل الاستخدام الأمثل المياه وترشيد الاستهلاك والتغذية السليمة مما يدعم السلوكيات البيئية والصحية السليمة لدى التلاميذ.