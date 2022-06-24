شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة تشهد تراجعا محدودا وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الذهب تراجع أسعار الذهب اليوم بشكل طفيف بحوالي جنيه واحد فقط ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 1005 جنيهات للجرام، وذلك مع استمرار تسجيل السعر العالمي للذهب مستوى 1827 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 862 جنيها.

عيار 21 يسجل 1005 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1147 جنيها.

الجنيه الذهب 8038 جنيها.

أونصة الذهب 1827 دولار.

تشهد الفتره الحالية فى الأسواق حالة من الأضطراب وتصعب التوقعات السليمة فى ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية وتفاقم الأزمه الإقتصادية، فمع التراجع الذى تشهدة أسواق الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية كان من المفترض أن نجد سعر مرتفع للذهب ولكن رفع الفائدة الأمريكية والسياسة النقدية المشددة كانت البنوك هى الملجأ الأمن للمستثمرين.

وأوضح تقرير لهيئة المتاجرة على العقود والسلع الأجلة، أن هناك تراجع فى مراكز الشراء من كبار المضاربين على الذهب، وتتوقع جولد بيليون أن أسعار الذهب فى مصر قد تشهد تراجعات طفيفة في حالة رفع الفائدة و تؤكد أن الفائدة تشكل فارق في أسعار الذهب ولكن تظل الأسعار العالمية هى المسؤول الأول والمؤثر على الأسعار بالسوق المحلية بالإضافة للعرض والطلب.

وتشير توقعات جولد بيليون مواصلة أسعار الذهب الإرتفاع من وحول الأسعار الحالية 1005 جنيها وأن كل هبوط فرصة جيدة للشراء بسعر أفضل لنستهدف بذلك 1015جنيها كهدف ومن المرجح أن نشهد أسعار مرتفعة أكثر من مستهدفنا ولكن مستوى 1015جنيها محطة هامة لأسعار الذهب محليا.

وعلى الرغم من التراجع العنيف الذى شهدته أسعار الذهب عالميا إلا أن الذهب لا يزال ضمن النطاق الأمن لذلك خيار الاستثمار في الذهب كنوع من التحوط جيد في المرحلة الحالية