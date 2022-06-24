شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نسعى لتقديم مجتمع رقمى متكامل لتحسين جودة حياة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الاتصالات خلال كلمته :"تحتفى الإنسانية باليوم العالمى للخدمة العامة تقديرًا للإسهامات الحيوية للعاملين فى عملية التنمية؛ وبهذه المناسبة؛ أتوجه بخالص التهنئة والامتنان لزميلاتى وزملائى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات والمؤسسات التابعة لها تقديرًا لجهودهم الدؤوبة فى خدمة وطنهم وسعيهم المتواصل نحو بناء مجتمع رقمى حضارى متكامل يرتكز على التكنولوجيا المتقدمة فى كافة مناحى الحياة لتحسين جودة حياة المصريين".

أضاف الوزير، أن مصر الرقمية التى ننشدها جميعا ويعلو بنيانها يوما بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا نحرص على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه مع العمل بالتوازى على بناء منظومات عمل رقمية متطورة ومحفزة لإطلاق العنان للأفكار الخلاقة والأبداع والابتكار وإنجاز المهام بكفاءة ويسر لا سيما ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة الذى يمثل نقلة نوعية فى أداء الحكومة المصرية لتكون حكومة ذكية تشاركية لا ورقية تعتمد على النظم الرقمية الحديثة فى العمل الحكومي

واختتم حديثه :"كامل الاعتزاز والتقدير لأبناء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لما يقدمونة من جهود قيمة ساهمت جل المساهمة فى ازدهار ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة.. اختم رسالتى لحضراتكم وأنا كلى ثقة ويقين فى قدرتكم على استكمال تلك المسيرة الوضاءة والعمل بروح الفريق الواحد حتى نبلغ هدفنا المنشود وهو إنجاز مصر الرقمية لكل المصريين ."