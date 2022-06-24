شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط فى يوم الخدمة العامة: ثروتنا الحقيقية فى قدراتنا البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمتها بمجلة التنمية الإدارية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

وقال وزيرة التخطيط :""أتوجه بخالص الشكر لكل زملائي من العاملين بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمناسبة يوم الخدمة العامة، ولكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأتمنى لهم التوفيق وتحقيق كل ما يسهم في رفعة وطننا الحبيب.

وأضافت :"ونحن في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نؤمن أن ثروتنا الحقيقية في قدراتنا البشرية، ونعمل على الاستثمار في هذه الثروة من خلال العديد من البرامج التدريبية الداخلية، ومن خلال الشراكات مع عدد من الجامعات المحلية والدولية، واستقدام عدد من الخبراء الدوليين، كما أننا حرصنا على إنشاء عدد من الوحدات التي تعمل على تحسين الأداء الوظيفي وبيئة العمل؛ كان أخرها وحدة تكافؤ الفرص، كما أننا نعمل على تعميم ثقافة التميز من خلال الإشراف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي أصبحت أحد أهم جوائز التميز الحكومي في المنطقة، وأفرزت نماذج ملهمة لموظفي الجهاز الحكومي المصري، وصل بعضهم للحصول على لقب أفضل موظفا عربيًا".

وتابعت :"ونحن نحتفي بيوم الخدمة العامة والجهاز الإداري المصري الذي تشكل عبر أجيال عديدة لا ننسى أن نؤكد على أهمية دور الشباب في الحفاظ على حيوية هذا الجهاز ومنحه فرصا حقيقية للإبداع، وهو ما نعمل عليه فعلا من خلال تمكين الشباب في وزارة التخطيط بداية من الوظائف القيادية لمساعدي ومعاوني الوزير وأعضاء المكتب الفني ورؤساء الوحدات المختلف، وحتى تدريب طلبة الجامعات في الإدارات المختلفة بالوزارة."