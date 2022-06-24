شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 2.1 % في أسعار المستهلك الأساسية باليابان في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة اليابانية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلك الأساسية زادت بنسبة 1ر2في المئة خلال شهر أيار /مايو، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، لتتجاوز هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعة بمزيد من الارتفاع لأسعار الطاقة والغذاء. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسية في البلاد، مع استبعاد الأسعار المتقلبة لأسعار المواد الغذائية الطازجة، وذلك للشهر التاسع على التوالي، وهذه إشارة على أن التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام وغيرها لم يظهر أي بوادر على التراجع في الوقت الذي يواصل فيه انخفاض الين زيادة تكاليف الاستيراد بالنسبة لليابان، وهي دولة فقيرة في الموارد، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقفز مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب بنسبة 1ر2في المئة في شهر أبريل الماضي، والذي كان الأعلى في نحو سبع سنوات، ولم تتباطأ وتيرة الزيادة الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 1ر17في المئة في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت أسعار الكيروسين بنسبة 1ر25في المئة والجازولين (البنزين) بنسبة 1ر13حتى في الوقت الذي دعمت فيه الحكومة مبيعات النفط بالجملة للحد من ارتفاع أسعار التجزئة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، مع استبعاد المواد سريعة التلف، بنسبة 7ر2في المئة، وهي الزيادة الأسرع خلال نحو سبع سنوات.