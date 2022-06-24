شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعرض جهود العاملين: شيدوا 50 منزلًا بأثاثها لمتضررى سيول أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

وقال "نعمل معًا من أجل مستقبل أفضل ونعتمد فيه رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ونعمل على زيادة الوعى لدى العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية بأهداف تلك الرؤية وآليات تحقيقها ونفخر بما تحقق من وعى لدى العاملين بأهمية دورهم كموظفين عموميين فى تحقيق أهداف تلك الرؤية.

وتعتمد الوزارة استراتيجية شاملة تقوم على التخطيط الواعى والابتكار وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة والتحول الرقمى فى إدارة الأعمال، لذا فنحن نسير على الطريق الصحيح مغلبين القيم الأخلاقية والإنسانية فى خدمة مجتمعنا".

وأضاف "وهنا، ونحن نواكب احتفالية الأمم المتحدة بيوم الخدمة العامة والذى يوافق 23 يونيو، لابد من تحية العاملين بالقطاع وخاصة المنوط بهم تقديم الخدمات للمواطنين والذين يؤدون دورهم بكفاءة ونتج عن جهودهم الدؤوبة الاستقرار الذى نشهده على مدار 8 سنوات فيما يخص تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى للسوق المحلية ومشروعات التنمية، كما أتوحه بالتحية للعاملين المسئولين عن تنفيذ برامج المسئولية المجتمعية التى تعمل عليها لجنة عليا بقطاع البترول والتى رسمت وتقوم بمتابعة تنفيذ السياسات، التى استطعنا من خلالها الوصول إلى فئات من الأكثر استحقاقاً ودعمها وكان منها مؤخراً بدعم متضررى السيول بأسوان الذين بنت لهم اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول 50 منزلاً بأثاثها وكذلك توفير تمويل مشروع مناسب يساعدهم، هذا بالإضافة لما يتم تقديمه من خدمات للمجتمعات المحيطة بمواقع ومناطق العمل والإنتاج البترولي المختلفة".

وتابع:" وأدعو العاملين بالقطاع بهذه المناسبة بتكثيف جهودهم وتقديم المزيد من الحلول الابتكارية وخاصة فيما يقدمونه من خدمات عامة، فنحن نعمل معاً فى ظل دولة وقيادة سياسية تعمل على تحقيق الرفاهية وتحسين المستوى المعيشى والخدمات المؤداة للمواطنين، وكلنا جنود مشاركون فى تحقيق أهداف الوطن وما يصبوا إليه من آمال وطموحات مستحقة لشعبه الكريم.