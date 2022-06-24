شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الغاز فى أوروبا 60% خلال أسبوعين بسبب حرب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب سعر الغاز الطبيعي في أوروبا من أعلى مستوياته التاريخية ، حتى ارتفع سعره بنسبة تصل إلى 60% ، وذلك بعد أن قطعت روسيا ضخ الغاز الطبيعى للدول الأوروبية ، بسبب حربها مع أوكرانيا ، مما يثير حالة من الذعر حول الطاقة فى الاتحاد الأوروبى لضمان الامداد، حسبما قالت صحيفة "لا تيرسيرا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا أولى الدول المتضررة من اغلاق روسيا لصنبور الغاز للدول الأوروبية ، وقال وزير الاقتصاد الألماني أن الأسعار "ستستمر في الارتفاع" بينما يواصل الكرملين خفض التدفقات مع التركيز على أشهر الشتاء عندما يكون الاستهلاك أعلى.

وأوضحت الصحيفة أن حالة عدم اليقين بشأن ما سيحدث فى الشتاء ، فهناك توقعات بأن يصل السعر إلى 131 يورو لكل ميجاواط في الساعة (MWh) ، وهو مستوى غير مسبوق .

وأضافت أنه تم تسجيل السجل التاريخي في 7 مارس ، بعد أيام من حرب روسيا وأوكرانيا، بعد ذلك فرض الغرب عقوبات عديدة ضد الكرملين وأثار خطر الانقطاع التام للإمدادات. لا يزال السعر الحالي أقل بنسبة 35٪ من 207 يورو / ميجاواط ساعة التي أغلقت عندها السوق في ذلك اليوم، وبلغت التكلفة أمس الخميس 137 يورو .

وحذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألمانى، من أن الوضع يصبح اسوأ شيئا فشيئا ، فالاسعار مرتفعة للغاية وستستمر فى الارتفاع"، مضيفا "من الآن فصاعدا أصبح الغاز سلعة نادرة".

وأعلن هابيك تفعيل مستوى التأهب لخطة الطوارئ ، ووفقا للوثيقة الرسمية ،فيتم تطبيقها من أجل تقليل التدفق الشديد ومستويات التخزين المنخفضة جدا لفترة طويلة، وإغلاق مصادر الامداد المهمة ، وفشل فنى طويل الأمد وذلك مع الظروف الجوية القاسية وارتفاع مخاطر حدوث نقص طويل الأجل.

وفي الأيام الأخيرة ، تم تخفيض قدرة خط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى 40٪، وتبرر جازبروم ، شركة الغاز الروسية الرئيسية ، سقوطها بعدم وجود توربين لا يصل إلى ألمانيا بسبب العقوبات.