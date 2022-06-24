شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محطات المياه النقية والمعالجة فى 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الهامة، ومنها وصول إجمالي كمية المياه النقية المنتجة إلى 11 مليار م3 عـام 2020/2021. وينشر ”الخليج 365” أبرز مؤشرات المياه النقية والصرف الصحي وفقا لما يلي: بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية "نهر النيل" 1119 محطة بكمية إنتاج 9.9 مليار م3. بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الإرتوازية 1580 محطـة بكمية إنتاج مليار م3. بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 45 محطة بكمية إنتاج 0.08 مليار م3. بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار "التحلية" 32 محطة بكمية إنتاج 0.05 مليار م3. بلغ متوسط نصيـب الفرد من المياه النقية المنتجة 106.8 م3عام. بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكـة 82.6 م3. بلغت نسبة الفاقد من المياه 27.9٪، مقابل 28.4٪ عام 2019/2020 بنسبة تراجع 1.8%. بلغ إجمالي عدد محطات الصرف الصحي المعالج 475 محطة. بلغ إجمالي كمية الصرف المعالج 5.23 مليار م3.