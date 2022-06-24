شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى الدولى والمصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 214.489 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.704 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 604.737 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.318 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.8%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 659.6 ألف جنيه، 81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 9439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 11649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى1199 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.