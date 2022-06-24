أخبار البورصة اليوم الخميس 23-6-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 23-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.318 مليار جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.318 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.8%، والعرب على 7.23% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.61% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 659.6 ألف جنيه، 81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه، 62.9 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 9439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 1695 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 11649 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 3818 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1778 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3712 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى1199 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.





جولدن كوست وخاطبت البورصة، شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بموافاة البورصة بتفاصيل بند "إيرادات النشاط للشركة" مع بيان السياسة المحاسبية المتبعة حاليا من جانب الشركة في الاعتراف بالإيرادات وما إذا كانت تتماشى تلك السياسة مع معيار رقم 11 من معايير المحاسبة المصرية وذلك في ضوء تحفظ مراقب الحسابات السابق التنويه عنه في تقريره عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر2019.

كما طالبت بإيضاح سياسة التحصيل المتبعة لأوراق القبض والبالغ قيمتها 95 مليون جنيه وكذلك تفاصيل ومتوسط اعمار هذه الديون ومبرر نشأتها كونها تمثل نسبة تبلغ 45% من إجمالي أصول الشركة البالغة نحو 209 مليون جنيه، وإيضاح تفاصيل أعباء المرابحات التي ارتفعت من 1.1 مليون جنيه في سبتمبر 2020 إلى 3.2 مليون جنيه في سبتمبر 2021 وأدت إلى انخفاض صافي الربح المحقق من 5.6 مليون جنيه في سبتمبر 2020 إلى نحو 3.6 مليون جنيه في سبتمبر2021.

أعلنت شركتا ابن سينا فارما، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 5-- ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 100 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.7 مليون سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، البنك التجاري الدولي (مصر)، المشروعات الصناعية والهندسية 5 آلاف سهم، 30 ألف سهم، 575 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 22 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 240 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، بالم هيلز للتعمير، 214 ألف سهم، 2000 سهم، 282 ألف سهم، 100 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 8975 سهم، 350 ألف سهم، 171.3 ألف سهم، على التوالي.





نتائج أعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح عن الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 مايو عام 2022 بلغت 188.8 مليون جنيه مقابل صافي ربح بمبلغ 129.4 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومقابل صافي ربح بمبلغ 91.017 مليون جنيه مستهدف عن الفترة المالية.

كما أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 925.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 40%، وبلغ صافي الربح 74.6 مليون جنيه مقابل خسائر 22.7 مليون جنيه بنسبة نمو 428%.

وأرجعت الشركة، أسباب أرباح قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2022 والتي بلغت صافي أرباح قدرها 74 مليون جنيه بسبب زيادة الإيرادات المجمعة بنسبة 40%، وزيادة مجمل الربح بنسبة 182%، وانخفاض خسائر فروق تقييم الاستثمارات المجمعة بنسبة 96%، وزيادة إيرادات الاستثمارات المجمعة بنسبة 3303%.





عرض راموتلقت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عرض مالي من الشركة المصرية للإسكان والتعمير-رامو بنظام المشاركة في العوائد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والمشروع عبارة عن مجمع متعدد الاستخدامات سكني إداري طبي تجاري ويقسم حسب الرخص والارتفاعات المتاحة من الجهات المعنية، وتحصل الشركة على نسبة المبيعات كل سنة حسب قيمة البيع ونسبة المشاركة للشركة.





الكابلات الكهربائية قالت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبما لا يجاوز 10% من إجمالي الأسهم الخزينة التي بحوزة الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء 23 يونيو حتى 31 ديسمبر عام 2022.