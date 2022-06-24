شكرا لقرائتكم خبر عن 36.6 % ارتفاعا في الصادرات الوطنية غير البترولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الصادرات السلعية في شهر أبريل 2022 بنسبة 98.0% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 137.1 مليار ريال في أبريل الماضي، مقارنة بـ69.3 مليار ريال في أبريل 2021؛ نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 60.5 مليار ريال، بنسبة 123.0%.

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية التي أصدرتها هيئة الإحصاء عن شهر أبريل، أمس، ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 71.1% في شهر أبريل 2021 إلى 80.0% في شهر أبريل 2022، فيما تراجعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر مارس 2022 بمقدار 4.8 مليار ريال بنسبة 3.4%.

وأوردت البيانات أن الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) ارتفعت بنسبة 36.6% عن شهر أبريل 2021، حيث بلغت 27.4 مليار ريال مقابل 20.0 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 5.3% بالمقارنة مع شهر مارس الماضي.

وعلى مستوى الواردات، أشارت بيانات «الإحصاء» إلى ارتفاعها في شهر أبريل الماضي بنسبة 11.2% بمقدار 5.6 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 55.3 مليار ريال في أبريل الماضي، مقابل 49.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، بينما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع مارس 2022 مقدار 0.6 مليار ريال وبنسبة 1.0%.

وتضمنت البيانات ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 49.5% في شهر أبريل الماضي، مقابل 40.3% في شهر أبريل 2021؛ نتيجة للارتفاع الكبير في الصادرات غير

البترولية (36.6%) عن الارتفاع في الواردات (11.2%) خلال هذه الفترة.

ووفقًا لـ«الإحصاء» تعد منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 36.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وارتفعت بنسبة

67.5 % بمقدار 4.0 مليار ريال، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما (27.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية)، فقد ارتفعت بنسبة 15.9% بمقدار 1.0 مليار عن شهر أبريل 2021.

وأوضحت أن أهم السلع المستوردة تضمنت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، وشكلت 18.9% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها، وشكّلت 14.8% من إجمالي الواردات.

واعتبرت الصين هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية في أبريل الماضي، بصادرات إليها قيمتها 23.4 مليار ريال، تشكّل (17.1% من إجمالي الصادرات)، مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها الهند وكوريا الجنوبية، بقيمة 14.5 مليار ريال (10.6% من إجمالي الصادرات)، و12.0 مليار ريال (8.8% من إجمالي الصادرات)، على التوالي.