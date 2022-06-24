شكرا لقرائتكم خبر عن %17.1 زيادة في أقساط التأمين خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة 17.1% خلال الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى 14.98 مليار ريال مقابل 12.8 مليار خلال الربع المماثل من العام السابق، فيما زاد إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي بنسبة 20.8% لتبلغ 9.5 مليار ريال مقابل 7.8% مليار ريال خلال الربع المماثل من عام 2021، بينما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات بنسبة 4.9% لتبلغ 2.7 مليار ريال مقابل 2.5 مليار خلال الربع المماثل من العام السابق.

وذكر التقرير ربع السنوي لقطاع التأمين الصادر عن البنك المركزي السعودي «ساما»، أن أقساط تأمين الحماية والادخار ارتفعت بنسبة 30.6% لتصل الى 502 مليون ريال مقابل 384 مليون ريال خلال الربع الأول عام 2022 بالقياس إلى الربع المماثل من عام 2021، مؤكدًا استمرار التأمين الصحي وتأمين المركبات في تسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة، حيث بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 98.8% وبلغ معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات 95.2%، كما ارتفع معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين بنسبة 87.3% خلال الربع الأول عام 2022 مقابل 85.6% خلال الربع المماثل في عام 2021، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل الخسارة ليبلغ 85.5% خلال الربع الأول عام 2022 مقابل 83.3% خلال الربع الأول عام 2021، بينما انخفض معدل المصروفات لشركات التأمين إلى 16.7 خلال الربع الأول عام 2022 مقابل 17.2% خلال الربع الأول عام 2021.

وأوضح أن شركات التأمين تكبَّدت خسارة صافية إجمالية بلغت 152.7 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقابل دخل صافي قدره 100.2 مليون ريال للربع الأول من عام 2021، مرجعًا الانخفاض لتراجع الدخل من عمليات التأمين، حيث سجل خسارة تشغيلية قدرها 553.6 مليون ريال خلال الربع الأول عام 2022 مقابل خسارة قدرها 178.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 43,6% ليبلغ 401 مليون ريال خلال الربع الأول عام 2022 مقابل 279.2 مليون ريال خلال الربع الأول عام 2021، موضحًا انخفاض هامش الملاءة لشركات التأمين بنسبة 7.7% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.