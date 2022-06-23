موجز الاقتصاد: 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الإسكان والنقل

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 اليوم الخميس 23-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها "تخصيص مبلغ 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الإسكان والنقل، و ارتفاع صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" إلى 472 مليون دولار خلال 4 شهور.

وزيرة التخطيط: 3.3 تريليون جنيه للحماية الاجتماعية وتحسين خدمات الإسكان والنقل

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها حصاد 8 سنوات من تحسين مستوى معيشة المواطن المصري خلال الفترة من (يوليو 2014- يونيو 2022).

ارتفاع صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" إلى 472 مليون دولار خلال 4 شهور

ارتفعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال الفترة "يناير-أبريل" من العام الحالي بنحو 1% لتسجل ما قيمته 472 مليون دولار مقابل 468 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

طارق الملا: مستوى الأسعار العالمية للبترول شجعت عمليات البحث والاستكشاف

استقبل المهندس طارق الملال وزير البترول والثروة المعدنية سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية الجديد لأنشطة الغاز الطبيعى المسال والذى تولى مهام عمله مؤخراً حيث تم بحث موقف أعمال الشركة في مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط في مصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة شل القوية في تكثيف أعمالها في مصر، بالإضافة إلى بحث استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27 فضلاً عن استعراض تأثير الأسعار العالمية الحالية على صناعة البترول والغاز.

11 مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2020/2021 وكان من أهم مؤشراتها بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة 11 مليار م3 عـام 2020/2021.

القومى للحوكمة يطلق فعاليات المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ"

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المناخ"، وذلك في إطار أنشطة مبادرة "سفراء التنمية المستدامة (كن سفيرا)".

إزاى تعرف دورك في الترقية فى 4 خطوات فقط؟

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الموقع الإلكتروني http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx ، والذي يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام.

693 مليون دولار صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال أول 4 أشهر من 2022

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 99% خلال أول 4 أشهر من 2022 لتصل إلى 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

مصلحة الضرائب: العمل مستمر يوم السبت بمواعيد العمل الرسمية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بكل من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة، ومأمورية الاستثمار بالقاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 25 / 6 / 2022، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية.