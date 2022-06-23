شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يستعرض فرص الاستثمار الصناعي مع شركات بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يزيدُ عددُ المصانع في المملكة على 10 آلاف مصنع - إجمالي حجم استثمارات المملكة في القطاع الصناعي يقارب 400 مليار دولار - استثمارات جديدة خلال العام الماضي تزيد عن 20 مليار دولار التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريِّف خلال زيارته المملكة المتحدة بعدد من المستثمرين البريطانيين، للتأكيد على أهمية تعزيز التواصل مع المملكة للتعرف على الفرص النوعية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتجديد الدعوة لمؤتمر التعدين الدولي الذي يُعقد في مدينة الرياض سنويًا. وتضمَّنتِ اللقاءاتُ اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة أرايفل، دينيس سفيردلوف، وجرى خلاله استعراض النضج التنظيمي في القطاع الصناعي في المملكة، حيث يزيدُ عددُ المصانع في المملكة على 10 آلاف مصنع، بإجمالي حجم استثمارات في القطاع الصناعي يقارب 400 مليار دولار، كما اجتمع بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا لشركة رولز رويس، باتريك ريجيس، والتقى مع الرئيس التنفيذي لشركة ريكيت، لاكسمان ناراسيمهان. وناقشَ في لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة فيتش ليرنينق، بول تايلور الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي بحجم استثمارات جديدة خلال العام الماضي يزيد عن 20 مليار دولار. واختتمَ جولتَه في اليوم الثاني بلقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة INEOS،السيد هانز كاسيير والرئيس التنفيذي لشركة لوسي إلكتريك، جون غريفيث.