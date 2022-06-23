شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل أزمة الطاقة في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أكثر من عام اليوم الخميس، إذ أدى تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى زيادة المخاوف بشأن النمو، في حين تراجعت الأسهم الألمانية 1.8 بالمئة بعد أن أطلقت البلاد "مرحلة الإنذار" من خطتها الطارئة للغاز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة مع خسارة بنوك منطقة اليورو 4.5 بالمئة. وانخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو أيضا مثلما تراجع اليورو.

انخفض المؤشر داكس الألماني إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر إذ دفع تراجع الإمدادات الروسية إلى إعلان مرحلة الإنذار اليوم الخميس - وهو التصعيد الأخير في المواجهة بين أوروبا وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كشف مدى اعتماد التكتل على إمدادات الغاز الروسية.