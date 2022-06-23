كانجلاريس رئيسا لجامعة »NEOM U«

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عينت نيوم الدكتور أندرياس كانجلاريس رئيسا لجامعة نيوم «NEOM U»، في إطار رؤيتها لإنشاء منظومة عالمية المستوى للتعليم والبحث والابتكار، تجمع بين أفضل ممارسات التعليم والتقنيات الحديثة؛ لتكون وجهة للطلاب والعلماء والباحثين من جميع أنحاء المملكة والعالم.

ويتمتع بروفيسور هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية الدكتور كانجلاريس بخبرة أكاديمية وبحثية وإدارية، إذ كان يشغل منصب نائب الرئيس وكيل جامعة إلينوي في إربانا - شامبين منذ العام 2018، وأشرف على برامج أكاديمية وبحثية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في الولايات المتحدة التي تضم أكثر من 50 ألف طالب و15 كلية وأكثر من 150 برنامجا للدراسات، مع أكثر من 600 مليون دولار كإنفاق إجمالي سنوي على الأبحاث.

كما أنه عالم متميز في مجالات الكهرومغناطيسية الحاسوبية وأتمتة التصميم الالكتروني، وقد حصل على الماجستير في العلوم والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كما حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة سالونيك باليونان.

وتهدف نيوم إلى أن تكون مركزا للتعليم والبحث والابتكار على مستوى عالمي، وتحويل التعليم بداية من التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وما بعده، إلى تجربة تستمر مدى الحياة، بالاعتماد على تقنيات تعليمية حديثة ومتخصصة، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم.

تحفيز الابتكار

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر «للتعليم دور محوري في تحقيق رؤية نيوم ومستهدفاتها الطموحة لمستقبل مستدام، وبما ينسجم مع طموحات ولي العهد نائب رئيسِ مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة نيوم، الأمير محمد بن سلمان، في أن نقدم نموذجا جديدا للتعليم نعيد من خلاله تعريف دور هذا القطاع لخدمة مجتمعاتنا وعالمنا بشكل أفضل».

وأضاف أن جامعة نيوم الصرح الأساس في قطاع التعليم والبحث والابتكار في نيوم، والخطوة الأولى نحو تطوير تعليم جامعي متاح للجميع، واستقطاب ألمع العقول من المملكة وجميع دول العالم، إيمانا منا بأن المستقبل يزدهر بالتعليم والعلم والعلماء، كما أنها رسالة تأكيد على التزام نيوم بتحفيز الابتكار وتطوير أفكار ريادية تسهم في حل مشكلات الغد، وتخريج جيل من العلماء في مختلف المجالات.

التغيير الإيجابي

من جهته، أعرب رئيس جامعة نيوم الدكتور أندرياس كانجلاريس عن فخره بهذا التعيين، مؤكدا سعيه للمساعدة في تطوير الجامعة وقيادتها في مسعاها لإلهام وتحفيز وتمكين التغيير الإيجابي الذي تسعى نيوم إلى تحقيقه في العالم، حيث سنجمع طالبي العلم من المملكة والعالم في مختبر نيوم الحي ليتعلموا كيف يمكن تسخير التقنية في خدمة الإنسان والإسهام في تغيير العالم للأفضل.

وسيقود كانجلاريس تطوير جامعة نيوم في رحلتها لتتخطى الأطر التقليدية للتعليم، ولتصبح مؤسسة معرفية متميزة، يتمتع خريجوها بعقلية رقمية تمكنهم من تصميم الحلول المبتكرة، فيما ستوفر قطاعات نيوم وقدراتها مختبرا حيا فريدا من نوعه لمركز التعليم والبحث والابتكار، وستغطي البرامج الأكاديمية والبحثية الأولية للجامعة علوم الحاسب الآلي والهندسة والتصميم والإعلام والفن والترفيه وإدارة الأعمال، وستعتمد الجامعة على إدخال علوم الحاسب الآلي في تخصصات العلوم الطبيعية والفنون والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

مسارات جديدة

وأوضحَ رئيس المجلسِ الاستشاري لقطاع التعليم والبحث والابتكار في نيوم الدكتور جان-لو شامو، أن كانجلاريس باحث متميز وأكاديمي يتمتع بخبرة واسعة في القيادة الأكاديمية التي سينقلها إلى «NEOM U”، وقد حاز على اهتمام أعضاء المجلس الاستشاري برؤيته وأفكاره في التعليم العالي والأبحاث، الأمر الذي سيسهمُ في تحقيق مستهدفات نيوم في أن تكون الجامعة صرحا عالميا يستقطب أفضل العلماء والطلاب ويبني مسارات جديدة للتحصيل الأكاديمي.

ويتألف المجلس الاستشاري في نيوم من قادة عالميين في التعليم والأبحاث والابتكار ممن يقومون بتقديم الاستشارات لنيوم في هذا الخصوص.