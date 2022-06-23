الملاحة الجوية توقع اتفاقيتين لتطوير أبراج المراقبة وتسويق نظام الصيانة

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ومثل شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية خلال توقيع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي المهندس عبدالعزيز الزيد، فيما مثل شركة إندر الرئيس التنفيذي lgnacio Mataix ومثل شركة تاليس نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأنظمة الأرضية والجوية العالمية سلومون كريستوف.وبموجب الاتفاقية الثانية ستتولى SANS تطوير النظام تقنيا وفنيا بما يتوافق مع متطلبات الجهات المستهدفة وفقا لأعلى المعايير التشغيلية ضمن إطار السلامة، فيما ستتولى شركة تاليس توفير متطلبات النظام من الناحية التجارية والتسويقية بشكل تنافسي يضمن الاستمرارية والتوسع في المستقبل والاستفادة من خبراتهم التقنية في هذا المجال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية «إن المذكرتين تعززان الشراكة بين الطرفين، وتحققان الريادة في قطاع النقل الجوي، لاسيما وأن الشركتين تملكان خبرة كافية وكفاءات متميزة في تخصصات النقل الجوي، كما أن شركتي إندرا وتاليس تمتلكان رصيدا من الإنجازات العالمية في مجالي توريد وتركيب الأنظمة الملاحية، وتطوير وتسويق نظام إدارة الصيانة».
اتفاقيتان:
- مع شركة إندرا سيستيماس الإسبانية لتطوير أبراج المراقبة الجوية الافتراضية.
- مع شركة تاليس العالمية الفرنسية لتطوير وتسويق نظام إدارة الصيانة.
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