بدء التسجيل في برنامج فني صيانة إشارات واتصالات بقطار الحرمين

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وأكد مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الصقير على أن هذا البرنامج يأتي امتدادا للشراكة النوعية مع شركة اكس رايل - السعودية، وذلك بهدف توطين صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات النوعية.وأوضح الصقير أن فترة التقديم لهذا البرنامج بدأت من يوم 21 يونيو وحتى تاريخ 7 من يوليو 2022م عبر موقع سرب الالكتروني www.srp.edu.sa، وأشار الصقير إلى أن سرب لديه مجموعة من الشراكات مع أفضل المؤسسات الرائدة عالميا في مجالي التدريب والتعليم.
يذكر أن المعهد السعودي للخطوط الحديدية يقدم برامج رئيسة هي: قيادة القطارات، وتشغيل وإدارة المحطات، بالإضافة إلى الاتصالات والتحكم، صيانة البنية التحتية، وأخيرا صيانة القاطرات والعربات، حيث يهدف المعهد لإعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال النقل بالخطوط الحديدية، ففي عام 2021م، مكن المعهد أكثر من 400 خريج للعمل في عدة تخصصات في صناعة النقل السككي، ويواصل المعهد دوره التعليمي والتدريبي في إمداد قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالعناصر القادرة على إكمال مسيرة العطاء والإسهام في الارتقاء بهذه الصناعة الحيوية، لتصبح المملكة مركزا لوجستيا رائدا على الخارطة العالمية.
برنامج تدريبي:
- بدء التقديم: 21 يونيو 2022.
- انتهاء التقديم: 7 من يوليو 2022.
- التخصص: فنيو صيانة الإشارات والاتصالات والتحكم.
- نوع التدريب: منته بالتوظيف في إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين.
- فترة التدريب 12 شهرا تتضمن مرحلتين من التعليم والتدريب النظري والتطبيقي.
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