توطين 10 آلاف وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالنصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستهدف وزارة النقل والخدمات اللوجستية توطين 45 ألف فرصة وظيفية خلال العام الجاري في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأكدت الوزارة أن التوطين ركيزة أساسية ومستهدف رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مضيفة أنه منذ بداية العام الحالي 2022، تم توطين 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع.

وأوضحت الوزارة أنها ستواصل بالتعاون مع الشركاء إضافة المزيد من الوظائف في المنظومة وصولا إلى تحقيق مبادرة 45 ألف وظيفة بنهاية 2022، وفق خطة التوطين التي تم إطلاقها في العام الماضي 2021.

وأعرب وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن فخره بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لإسهامها في مسيرة التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية من الاستفادة من الفرص الوظيفية في هذه البلاد المباركة، بالتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث أسهمت لجنة التوطين بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بتوظيف أكثر من 10 آلاف سعودي وسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، كما سيدعم قرار توطين مهن الطيران المرخصة بتوفير أكثر من 4000 فرصة وظيفية للسعوديين والسعوديات، ومن ثم دعم قطاع العمل المحلي وتلبية طلب سوق العمل.

وأوضح الجاسر أن هذه الخطوة تتوافق وتنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وستسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات النوعية لهذه الاستراتيجية وتعزيز تراتبية المملكة عالميا، في مؤشر الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، حيث تسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن، مضيفا أنه في ظل هذه المستهدفات الطموحة في قطاع النقل بشكل عام وفي النقل الجوي بشكل خاص، فقد أصبح من الضروري تكثيف العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص للإسهام في تمكين الكوادر السعودية المؤهلة للإسهام في قيادة صناعة المستقبل لقطاعات النقل المختلفة وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.

توطين وظائف النقل والخدمات اللوجستية:

