شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الحبوب العالمي يرفع توقعاته لمحصول الذرة للموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع مجلس الحبوب العالمي اليوم الخميس توقعاته لإنتاج الذرة العالمي لموسم 2022-2023، مدفوعة إلى حد بعيد بتحسن توقعات الإنتاج في أوكرانيا. وزاد المجلس في تحديثه الشهري توقعاته لمحصول الذرة في 2022-2023 بنحو ستة ملايين طن إلى 1.190 مليار طن. ويُتوقع أن يبلغ محصول الذرة الأوكراني 25.1 مليون طن، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 18.6 مليون - لكنه لا يزال أقل بكثير من 42.1 مليون طن في الموسم السابق قبل الغزو الروسي. وقال المجلس إن المساحات المزروعة بمحصول الذرة في أوكرانيا فاقت التوقعات الأولية. ويُتوقع أن يبلغ استهلاك الذرة العالمي في موسم 2022-2023 نحو 1.204 مليار مما قد يؤدي إلى انخفاض في المخزونات بنهاية الموسم إلى 271 مليونا، انخفاضا من 285 مليونا في العام السابق. وظلت توقعات المجلس لإنتاج القمح العالمي في موسم 2022-2023 دون تغيير عند 769 مليون طن. وما زالت التوقعات المتعلقة بمحصول القمح الأوكراني في موسم 2022-2023 عند 19.4 مليون طن، انخفاضا من 33 مليون طن في العام السابق.