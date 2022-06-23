شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 5 باقات لمستفيدي سكني بدعم مالي 100 ألف غير مسترد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي «سكني»؛ تتضمن تقديم دعم مالي مقدم غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال، بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، لتصل خيارات الدعم لمستفيدي «سكني» إلى 9 خيارات.

وشهد إطلاق الباقات حضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، وعدد من شركاء النجاح من جهات تمويلية ومطورين عقاريين.

وكشف «سكني» عن حلول وخيارات أكثر لتملك الأسر للمسكن الملائم خلال «ملتقى سكني»، الذي أقيم في المركز التفاعلي لمشروع مرسية شمال مدينة الرياض، للاحتفاء بما حققهُ برنامج سكني من إنجازات خلال الفترة الماضية، والكشف عن مستهدفاته للفترة المقبلة بما يتماشى مع خطط الوزارة فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

وأكد البرنامج أن باقات الدعم المتنوعة تأتي امتدادا للحلول التمويلية والخدمات السكنية التي يتيحها البرنامج بداية من الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وغيرها من الخدمات.

وأوضح «سكني» أن الخيارات وفرت 5 باقات شملت (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، مشيرا إلى إمكانية الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70%.

وأشارَ البرنامج إلى أن الباقاتِ تمنح المستفيد حلولا مرنة ومتعددة، وذلك بتقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتا إلى أنها تأتي إيمانا من «سكني» باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.

وقالَ الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، «إن خيارات الدعم السكني الإضافية صممت نتيجة دراسة تحليلية استطلعت آراء الأسر وتطلعاتها المستقبلية لتملك السكن وبما يلبي احتياجاتها الفعلية وقدراتها المالية، لافتا إلى أن باقات الدعم السكني تمنح المستفيد مبلغ 100 ألف ريال فورا عند توقيع العقد التمويلي».

وأوضح أن مبلغ الباقة المقدم للمستفيد غير مسترد، ويعد أحد الحلول المقدمة لتسهيل تملك المستفيد للمسكن من حيث توفير مبلغ للدفعة الأولى لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة أو التأثيث، أو تجديد المسكن في حال شراء وحدة سكنية يزيد عمرها على 15 عاما، كما تلبي باقة الإيجار رغبات مستفيدي منتج البيع على الخارطة، بتقديم مبلغ الإيجار لحين الانتهاء من استلام الوحدة السكنية، موضحا أن فكرة التنوع في إيجاد حلول وخيارات أكثر تحاكي متطلبات الأسر وبناءً على الحاجة الفعلية لتملك المسكن الملائم.

برنامج القرض العقاري المدعوم:

برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح لمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال







البناء الذاتي



وحدات جاهزة



منتج أرض وقرض



وحدات سكنية تحت الإنشاء/ الدعم العيني



برنامج باقات الدعم السكني (الجديدة)

دعم مالي مقدم غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال

