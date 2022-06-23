شركة المياه

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وبينت الشركة أن تشغيل شبكات المياه في القرى التابعة لمحافظة بيش جاء بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.وأكد مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان المهندس بندر جبر، أن الشبكات التي نفذتها الشركة مكونة من شبكات وخطوط ناقلة بأطوال بلغت 18 كم طولي، وعدد 480 توصيلة منزلية، وخزان مياه واحد بسعة 10 آلاف م3.
وبين أن تشغيل الشبكات سيسهم في خدمة أكثر من 3300 مستفيد بكمية مياه تصل إلى 1000 م3/يوم، وعدد ساعات ضخ تصل إلى 24 ساعة باليوم، وذلك بهدف رفع نسب تغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية في المنطقة.
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