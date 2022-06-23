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وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الاستثمارات في الأمانة المهندس سلطان آل الشهي أن الفرص المطروحة تقع في مواقع مميزة ومكتملة البنية التحتية وتتضمن موقعا تجاريا سكنيا متعدد الأنشطة بمخطط الجامعة، وموقع مركز تجاري سكني بحديقة الملك سعود، وموقع تجاري سكني بحي الإسكان، وموقع لإقامة معمل لمعالجة النفايات الطبية بحي صهبان، وموقع لإقامة مصنع غازات طبية بحي صهبان، وسكن عمال بحي صهبان، ومحطة وقود بالموفجة، ومستوصف عام بحي الإسكان، وتشغيل وإدارة سوق الطيور بحي ماقان، وترميم وتشغيل مسلخ ماقان، ومحل غاز، وفود ترك بحديقة شلال العريسة، وكافتيريا قائم بممشى الملك عبدالعزيز، وسيارتين لتأجير وبيع مستلزمات الرحلات بطريق الملك عبدالله.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 14 فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة نجران لأنشطة متنوعة تلبي حاجة السوق، وتطلعات المستثمرين في مواقع متعددة، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).وأوضح وكيل الاستثمار وتنمية الاستثمارات في الأمانة المهندس سلطان آل الشهي أن الفرص المطروحة تقع في مواقع مميزة ومكتملة البنية التحتية وتتضمن موقعا تجاريا سكنيا متعدد الأنشطة بمخطط الجامعة، وموقع مركز تجاري سكني بحديقة الملك سعود، وموقع تجاري سكني بحي الإسكان، وموقع لإقامة معمل لمعالجة النفايات الطبية بحي صهبان، وموقع لإقامة مصنع غازات طبية بحي صهبان، وسكن عمال بحي صهبان، ومحطة وقود بالموفجة، ومستوصف عام بحي الإسكان، وتشغيل وإدارة سوق الطيور بحي ماقان، وترميم وتشغيل مسلخ ماقان، ومحل غاز، وفود ترك بحديقة شلال العريسة، وكافتيريا قائم بممشى الملك عبدالعزيز، وسيارتين لتأجير وبيع مستلزمات الرحلات بطريق الملك عبدالله.

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