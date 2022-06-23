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وافتتح الورشة الوكيل المساعد للموارد البشرية في وزارة المالية تركي آل دغرير، الذي أكد سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وهذا ما تم عكسه من خلال الورشة التي هدفت إلى نقل التجارب الناجحة في التحول التنظيمي للوزارة إلى قطاعات الموارد البشرية المشابهة في الجهات الحكومية وشبة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) نظم بمقر وزارة المالية، ورشة عمل حول تجربة الوزارة في تنفيذ برنامج تأهيل المتميزين بالتدريب المنتهي بالتوظيف الذي استهدف استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين، لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبرتهم وإكسابهم المعرفة للارتقاء بأدائهم الوظيفي، وذلك بحضور عدد من المختصين في الموارد البشرية في أكثر من 20 جهة من الوزارات والهيئات الحكومية.وافتتح الورشة الوكيل المساعد للموارد البشرية في وزارة المالية تركي آل دغرير، الذي أكد سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وهذا ما تم عكسه من خلال الورشة التي هدفت إلى نقل التجارب الناجحة في التحول التنظيمي للوزارة إلى قطاعات الموارد البشرية المشابهة في الجهات الحكومية وشبة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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