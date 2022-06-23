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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مؤسسة الحبوب طرحت أمس مناقصة لاستيراد كمية 480 ألف طن قمح للتوريد خلال فترة نوفمبر 2022- يناير2023.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن، خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لجميع موانئ المملكة.

وذكر أن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.