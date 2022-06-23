مؤسسة الحبوب

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وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن، خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لجميع موانئ المملكة.وذكر أن الكمية موزعة على 8 بواخر، بواقع 3 بواخر لميناء جدة الإسلامي، وباخرتين لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.
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